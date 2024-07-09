Идентифицировано 95 российских военных, причастных к обстрелу 'Охматдета' – Molfar

Аналитики интернет-сообщества Molfar установили, что в атаке на детскую больницу "Охматдет" и другие города Украины 8 июля 2024 принимали участие пилоты МиГ и военные из воинских частей 06987 (расположена на аэродроме "Энгельс") и 33310 (расположена на аэродроме " "). В общей сложности идентифицированы 95 российских военных преступников.

Видео дня

Информация обнародована на сайте OSINT-аналитиков Molfar. Так, утром 8 июля ВС Российской Федерации произвели обстрел мирных городов Украины, что, среди прочего, привело к повреждениям детской больницы "Охматдет" и семейной амбулятории роддома "Исида" в Киеве.

"К обстрелу "Охматдета" причастны россияне из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка")" - говорится в сообщении.

Также к обстрелу больницы "Охматдет" причастны российские военнослужащие из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил Вооруженных сил РФ (в/ч 33310, аэродром "Шайковка").

Кроме того, аналитики обнародовали список лиц, руководивших обстрелами местных больниц, жилых домов и инфраструктуры. Molfar также собрал информацию о семьях причастных оккупантов, полный список которых доступен по ссылке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

После взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам ".

Отметим, что ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!