В больнице находилось почти 630 детей: в КГВА рассказали о последствиях российской атаки на "Охматдет"

В Киеве 8 июля во время ракетной атаки в детской больнице "Охматдет" находилось около 630 детей. В результате российского обстрела полностью разрушен один из корпусов заведения, а другие были существенно повреждены.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Спасательные работы у дома на Сырце еще не завершены.

"Аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" завершены. Полностью разрушен корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций, где проводят детям диализ. У большинства других корпусов – существенные повреждения. Пострадали хирургические, онкологические, соматические отделения, отделения интенсивной терапии, радиологии и лучевой терапии, операционный блок, две реанимации и единственная онкогематологическая лаборатория в стране", – сообщил Попко.

Глава КГВА добавил, что в уцелевших отделениях медицинского учреждения остались на лечении 68 детей. 465 пациентов, нуждавшихся в плановом лечении, были обследованы и временно выписаны домой.

"На момент атаки в больнице находились 627 детей. Из них 8 получили ранения. К сожалению, погибли 2 взрослых человека. Вечная память", – резюмировал Попко.

По информации Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 16:24 известно о 30 погибших, из них 4 детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. 7 погибших в Соломенском, 14 в Шевченковском и еще 9 погибших в Днепровском районе. Травмировано 64 человека. Все пострадавшие – гражданские.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Во вторник, 9 июля, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

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