На Запорожье оккупанты атаковали село и убили двух гражданских: тела несколько часов не могли забрать из-за обстрела

Страна-террорист не перестает атаковать Украину, в том числе с временно оккупированных территорий. На этот раз под вражеским обстрелом оказалась деревня Малая Токмачка в Запорожской области.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что во время атаки погибли двое мужчин. Их тела несколько часов не могли унести из-за плотного обстрела.

"Тела 44-летнего и 46-летнего местных жителей несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артобстрела села", – говорится в сообщении чиновника.

Напомним, российские войска 4 октября дважды атаковали Николаевскую область. Дневной артиллерийский обстрел пришелся по Галицыновской громаде, а уже вечером оккупанты ударили по Николаеву.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска терроризировали мирное население Харьковской области. Враг обстреливал населенные пункты прежде всего КАБами и FPV-дронами, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один человек пострадал.

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