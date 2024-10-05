Армия России атаковала крылатыми ракетами объект инфраструктуры в Николаеве

Российские войска накануне, 4 октября, дважды атаковали Николаевскую область. Дневной артиллерийский обстрел пришелся по Галициновской общине, а уже вечером оккупанты ударили по Николаеву.

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В облцентре российские ракеты поразили инфраструктурный объект. Подробности раскрыл глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Так, по Николаеву оккупанты ударили около 22:27.

"Враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев, предварительно крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет", – рассказал Ким.

За несколько часов до того, около 14:15, россияне из артиллерии обстреляли Галициновскую громаду: вражеские снаряды упали на открытой территории, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы Украины сбили 3 "шахеда" и не допустили попадания 3 ракет.

Также сообщалось, что оккупанты несколько раз ударили по Запорожской области. А на Херсонщине они попали в сельхозпредприятие и газораспределительную станцию, в регионе за сутки россияне убили двух человек, еще шестерых – ранили.