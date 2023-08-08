Уклонисты пытались сбежать из Украины, спрятавшись в пластиковых ящиках: пограничники быстро раскрыли "схему". Видео

В Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен).

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На официальном сайте Госпогранслужбы Украины сообщили, что схему организовал житель Черновицкой области. Он, в нарушение закона, переправлял мужчин призывного возраста в Румынию (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео, снятом пограничниками, видно, что двое мужчин спрятались в кузове, в который набросали пустых ящиков. Вероятно, они думали, что так их никто не увидит.

Когда пограничник спросил у одного из нарушителей: "Куда едем?" – тот ответил, что "на ягоды". Сотрудник ГПСУ повторил вопрос. Уклонист признался, что хотел перебраться за границу.

"Как выяснилось, водитель автомобиля за денежное вознаграждение пообещал мужчинам беспрепятственную переправку в соседнюю страну", – сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении пассажиров, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, составлены протоколы об административных правонарушениях. Организатору путешествия грозит уже уголовная ответственность, предусмотренная статьей 332 УК Украины.

ВTelegram-канале ГПСУ пошутили, что "в жмурки на границе лучше не играть".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов.

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