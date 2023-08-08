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Уклонисты пытались сбежать из Украины, спрятавшись в пластиковых ящиках: пограничники быстро раскрыли "схему". Видео

Дарья Дурова
Расследования
2 минуты
1,7 т.
Попытка незаконного выезда за границу

В Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен).

Видео дня

На официальном сайте Госпогранслужбы Украины сообщили, что схему организовал житель Черновицкой области. Он, в нарушение закона, переправлял мужчин призывного возраста в Румынию (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Пограничники и представители военной контрразведки СБУ поймали трех нарушителей

На видео, снятом пограничниками, видно, что двое мужчин спрятались в кузове, в который набросали пустых ящиков. Вероятно, они думали, что так их никто не увидит.

Транспортное средство остановили недалеко от границы
Мужчина пытался спрятаться, но не получилось
Уклониста разоблачили

Когда пограничник спросил у одного из нарушителей: "Куда едем?" – тот ответил, что "на ягоды". Сотрудник ГПСУ повторил вопрос. Уклонист признался, что хотел перебраться за границу.

Двое мужчин лежали в кузове

"Как выяснилось, водитель автомобиля за денежное вознаграждение пообещал мужчинам беспрепятственную переправку в соседнюю страну", – сообщила пресс-служба ведомства.

В отношении пассажиров, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, составлены протоколы об административных правонарушениях. Организатору путешествия грозит уже уголовная ответственность, предусмотренная статьей 332 УК Украины.

Двум фигурантам грозит административная ответственность, одному – уголовная

ВTelegram-канале ГПСУ пошутили, что "в жмурки на границе лучше не играть".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов.

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