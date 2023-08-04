'Коперфильды' в багажнике: на границе с Молдовой пограничники перехватили авто с четырьмя уклонистами. Фото

На границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Мужчин уже назвали "коперфильдами" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Коперфильды" в багажнике: в тайнике на границе материализуются мужчины... Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобуса, чтобы попасть в Молдову вместе со всем "экипажем", о котором пограничники знали заранее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хоть водитель заверил, что груза у него нет, но на углубленную проверку его все равно отправили.

"В тайнике микроавтобуса "мужественно" прятались четверо мужчин призывного возраста. За поездку они заплатили по $4000. Одним словом: приехали!" – добавили в службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала полномасштабной войны за уклонение от мобилизации уже осудили несколько сот украинцев почти из всех регионов. Хотя данные Единого реестра судебных решений свидетельствуют, что чаще всего приговоры выносятся в западных областях: кто-то получает пять лет тюрьмы, а другие происходят штрафом.

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