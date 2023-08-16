На Николаевщине задержали директора психбольницы: организовал масштабную схему заработка на уклонистах. Фото

В Николаевском областном центре психического здоровья организовали незаконный заработок на "липовых" медицинских справках о непригодности к военной службе. Эта масштабная преступная схема ежемесячно приносила более 100 000 долларов.

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По данным Государственного бюро расследований, "бизнес" на уклонистах организовал директор медучреждения. Он привлек к оборудке подчиненных врачей, которые выписывали справки, а также правоохранителя, который занимался подбором клиентов. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГБР на официальном сайте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Документы от психбольницы с вымышленными диагнозами, которые уклонисты использовали для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1 500 долларов.

Каждый месяц учреждение выписывало таких справок более чем на 100 000 долларов.

Сотрудники ГБР поймали правоохранителя ""на горячем, во время передачи медсправок и получения за них платы. Директор областного центра психического здоровья также задержан.

Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

По месту работы и проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Также устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, непосредственно выписывающие справки.

"Государственное бюро расследований продолжает системно разрушать коррупционные схемы во время мобилизационных мероприятий, привлекать к ответственности представителей военкоматов, правоохранителей и врачей, пытающихся заработать на военнообязанных", – отметила пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Одесской области разоблачили исполняющего обязанности председателя одного из поселковых советов, который требовал деньги за оформление права собственности на землю. Он намеревался незаконно обогатиться на 20 000 долларов.

– 5 августа ОГПУ и ГБР сообщили о задержании начальника Голосеевского военкомата Киева, который вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации за деньги переправлял военнообязанных через границу. За такую услугу они получили как минимум 30 000 долларов от троих граждан.

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