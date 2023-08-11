Требовал деньги за оформление права собственности на землю: в Одесской области разоблачили председателя одного из поселковых советов. Фото

В Одесской области разоблачили исполняющего обязанности председателя одного из поселковых советов, который требовал деньги за оформление права собственности на землю. Он намеревался незаконно обогатиться на 20 тысяч долларов.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Чиновнику уже доложено о подозрении в злоупотреблении влиянием по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следствие выяснило, что чиновник требовал 20 000 долларов США за беспрепятственное оформление права собственности на земельный участок площадью 2 га, расположенный в Подольском районе области.

"За эти средства он обещал повлиять на членов земельной комиссии и депутатов исполнительного комитета поселкового совета для принятия положительного решения по предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу в собственность земельного участка. В случае невыполнения условий, чиновник угрожал отказом в получении соответствующего разрешительного документа", – сообщили в пресс-службе.

Подозреваемый был задержан после того, как он успел получить половину оговоренной суммы как аванс. В настоящее время продолжается досудебное расследование и решаются вопросы избрания чиновнику меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник обвиняемого в получении взятки народного депутата Анатолия Гунько Игорь Калиниченко был взят под стражу с возможностью внесения 2 млн грн залога. Именно он подарил год назад Гуньке часы стоимостью более 10 тыс. долларов.

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