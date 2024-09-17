Россияне обстреляли Харьков КАБами: есть попадания по открытой территории

Во вторник, 17 сентября, российские оккупационные войска ударили КАБами по Киевскому району Харькова. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек, из которых четверо – спасатели.

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О последствиях обстрела сообщили в Telegram мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Одно из попаданий пришлось по открытой территории, еще одно – в лесополосе вблизи торгового центра. Также управляемая авиабомба упала в селе Черкасская Лозовая Харьковского района.

Синегубов отметил, что спасатели, которые попали под обстрел, в то время как раз ликвидировали лесной пожар рядом.

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