Работнику ФСБ, курировавшему фильтрационный лагерь на Запорожье, объявили подозрение: там содержали до сотни человек

28-летнему российскому оккупанту, сотруднику ФСБ РФ, объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), за что грозит до 15 лет лишения свободы. Преступник является куратором фильтрационного лагеря, организованного захватчиками в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в здании изолятора временного содержания № 2 отделения местной полиции.

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Украинские следователи установили, что оккупант осуществлял организацию незаконного задержания граждан с активной украинской позицией, проведение обысков и допросов с применением физического насилия и имитацией расстрела. Нацполиция сообщила детали расследования 24 января на официальном сайте.

В фильтрационном лагере оккупанты удерживали до сотни человек. Те, кто сумел спастись, дают украинским полицейским показания.

Система вражеских фильтрационных мероприятий направлена на идентификацию, моральный излом украинцев и дальнейшее уничтожение украинской нации.

Россияне на временно захваченной территории создали стационарные блокпосты, пешие и мобильные патрульные группы, пункты допросов, фильтрационные лагеря, пыточные, места лишения свободы. Всего следователями Нацполиции установлено 67 мест несвободы для украинцев, 42 из которых находятся на территории России.

Цель блокпостов и патрульных групп – задержание и идентификация украинцев. Оккупантам в этом помогают местные предатели и коллаборанты.

Если человека сочтут лояльным к РФ, его берут на учет и выдают российский паспорт. Других увозят в пыточные, где над потерпевшими совершают физическое и сексуальное насилие, бьют электрическим током, оказывают моральное давление и прочее.

Если задержанный меняет свою позицию в пользу оккупационных "властей", его могут отпустить. Некоторым выдают справки, что они прошли фильтрацию или "дактилоскопированы". Как правило, большинство таких людей покидает временно оккупированную территорию Украины, чтобы убежать на неоккупированную или за границу.

Украинцев, которые прошли пытки и не изменили своих взглядов, вывозят в места несвободы на ВОТ Украины или в Россию. Некоторым заключенным выдвигают необоснованные обвинения и назначают сроки наказания. Обвиняют в экстремизме, причастности к террористическим организациям. Дальше они мигрируют по разным колониям. В каждом месте несвободы к ним постоянно применяют пытки и моральные издевательства, они находятся в бесчеловечных условиях содержания. Некоторые в результате умирают.

Следователи НП Украины уже установили личность куратора фильтрационного лагеря в здании Каменско-Днепровского отделения полиции. 28-летнему преступнику объявлено о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российской блогерше, которая восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года и призывала "добивать выживших" украинцев. По данным киберспециалистов украинской спецслужбы, Эльвина Боровкова входит в пул пропагандистов Кремля, агитирующих за массовые убийства людей в Украине и полное уничтожение украинской гражданской инфраструктуры.

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