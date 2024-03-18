В Киевской области будут судить оккупанта, который угрожал убийством жителям

В Киевской области будут судить еще одного военного преступника – военнослужащего вооруженных сил РФ. Злоумышленник во время оккупации угрожал убийством жителям Бучанского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в феврале – марте 2022 года во время оккупации села Андреевка Бучанского района, обвиняемый вместе с другими российскими военными врывался в дома местных жителей. Он направлял на гражданских оружие, демонстративно заряжал его, проводил обыски домовладений", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, оккупант угрожал убийством 68-летней женщине, допрашивал ее на предмет наличия у нее оружия и укрывательства военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны военнослужащим вооруженных сил РФ завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Украине будут судить командира разведвзвода ВС РФ, который приказывал убивать гражданских в Киевской области. За это он получил звание "героя России".

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным сержанта вооруженных сил РФ в военном преступлении. Оккупант избивал, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи Киевской области.

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