Командовал ударами по энергосистеме Украины: сообщено о подозрении командиру авиаполка РФ. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении командиру авиаполка РФ. Именно он командовал ударами по энергосистеме Украины ракетами Х-101.

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Об этом сообщает СБУ. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника из РФ, причастного к ракетным ударам по критической инфраструктуре Украины", – говорится в сообщении.

Речь идет о полковнике Олеге Скитском – командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка военно-воздушных сил России.

Задокументировано, что по приказам чиновника его подчиненные осуществляли массированные воздушные атаки на энергосистему Украины.

Основными целями неприятеля были ключевые энергогенерирующие предприятия и электроподстанции в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Как отметили в ОГПУ, по данным следствия, по приказам подозреваемого, действовавшего по предварительному сговору с военным командованием РФ, эти атаки происходили с октября 2022 по февраль 2023 годов.

Для огневого поражения энергообъектов оккупанты поднимали в воздух ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95, из которых выпускали по Украине стратегические крылатые ракеты Х-101. В результате вражеских обстрелов были погибли и десятки раненых среди гражданского населения нашего государства.

Кроме того, атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины привели к массовому обесточиванию в холодное время года жилых домов, больниц, школ и детсадов.

"Таким образом, враг преследовал цель запугать гражданское население Украины, создав условия для постоянного напряжения в обществе, а также заставить руководство Украины пойти на выгодные для РФ территориальные и политические уступки", – говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, ранее было сообщено о подозрении непосредственному командованию командира 121-го авиаполка – командующего дальней авиацией, его заместителя и командира 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. 5 марта 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего дальней авиации РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении гауляйтеру временно оккупированной части Луганской области Леониду Пасечнику. На этот раз она касается организации предателем принудительной "мобилизации" местного населения в оккупационные войска РФ.

Напомним, ранее СБУ задержала российского диверсанта, который "охотился" на электроподстанции Черкасской области. Злоумышленник успел совершить несколько поджогов.