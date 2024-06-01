В Украине расследуется почти 4 тыс. военных преступлений против детей: уже осудили 31 человека

В Украине уже осудили 31 человека за военные преступления против детей во время полномасштабного российского вторжения, еще 54 подозреваемых получили сообщение о подозрении. Также расследуется более 3800 военных преступлений против детей, совершенных во время агрессии РФ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. В суд направили обвинительные акты по совершению 5726 преступлений против детей, по которым осудили 2009 человек.

В течение 2023 и первых четырех месяцев 2024 года ювенальные прокуроры защитили права 13 862 детей.

В ОГП отметили, что прокуроры Департамента по защите интересов детей продолжают работать над противодействием преступлениям против несовершеннолетних и предотвращению детской преступности.

Особое внимание уделяется борьбе с преступлениями против половой свободы и неприкосновенности детей. За этот период зарегистрировано 1022 уголовных производства этой категории, осуждено 270 человек. Данные по 727 человек внесены в реестр педофилов.

В Офисе генпрокурора, в прошлом году стартовавшего пилотный проект внедрения Стандартов правосудия, дружественного к ребенку. Этот проект включает в себя специализацию специалистов, работающих с детьми, привлечение профессиональных психологов, минимизацию количества опросов (допросов) и их проведение в комфортных для ребенка условиях, а также использование особых техник процессуального интервью вместо допросов во избежание повторной травматизации ребенка.

Реализация этого пилотного проекта в шести регионах Украины дала положительные результаты, поэтому в этом году было принято решение распространить его еще на шесть областей. Идет процесс оборудования специальных помещений для участия детей в уголовном процессе. Открыты 12 центров по модели "Барнахус" и 85 "зеленых комнат".

Прокуроры также работают над изменением подхода к находящимся в конфликте с законом детей с репрессивного на восстановительный. В частности, расширяется применение форм отбывания наказания в виде общественных работ (в музеях, библиотеках, ветеринарных клиниках). Всего за 2023 и первые четыре месяца 2024 года восстановительные подходы применены к 322 детям.

Накануне, 31 мая, в Украину удалось вернуть пятерых воспитанников Новопетровского интерната в Николаевской области. Дети на самой линии фронта скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды несколько месяцев, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов угнали россияне и переместили на оккупированную территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты задумали усилить этим летом депортацию украинских детей в Россию. Маленьких украинцев будут вывозить как в российские регионы, включая Владивосток, так и во временно оккупированный Крым, в "летних лагерях" детей ждет русификация и милитаризация.

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