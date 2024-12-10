Идентифицированы два оккупанта, которые в Изюме похитили и пытали мать украинского правоохранителя. Фото

Украинские правоохранители идентифицировали двух российских оккупантов, подозреваемых в жестоком обращении с гражданскими украинцами и совершении военных преступлений. Захватчики похитили и пытали мать украинского правоохранителя, а один из них еще систематически насиловал женщину.

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Это преступление оккупанты совершили в Изюме на Харьковщине во время оккупации города российскими войсками, женщину избивали и пытали током, доведенная до предела украинка пыталась покончить с собой. Об обстоятельствах преступления и ходе расследования рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум оккупантам заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Подозреваемые – стрелок-помощник гранатометчика 1 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 1 стрелковой роты 3 стрелкового батальона 204 полка "ДНР" и командир разведывательной группы 607 центра специального назначения северо-кавказского округа федеральной службы войск национальной гвардии РФ", – говорится в сообщении.

Эти оккупанты вместе с другими военнослужащими армии государства-агрессора в июле 2022 года ворвались в дом в Изюме, где жила мать украинского правоохранителя. Женщину они схватили и отвезли в пыточную, которую устроили на территории железнодорожной больницы.

Там жительницу Изюма подвергли жестоким издевательствам. Террорист "ДНР" систематически насиловал ее и оказывал психологическое давление: угрожал убийством и обещал полностью раздеть ее, привязать обнаженную на городской площади, сфотографировать, а фото послать ее сыну.

Применяли к жертве оккупанты не только психологическое и сексуальное насилие, но и физические пытки.

"При проведении одного из допросов оккупанты присоединили провода к ногам потерпевшей и включили ток. Потерпевшая испытывала сильную физическую боль, несколько раз падала на пол, но ее заставляли вставать и повторно наносили удары током. Также оккупанты одели женщины наручники на руки, подвесили за наручники к потолку и били ремнем по телу", – рассказали в ОГПУ.

В пыточной захватчики удерживали потерпевшую с 1 по 10 июля 2022 года. Они довели ее до такого состояния, что женщина попыталась покончить с собой.

"Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Продолжается идентификация всех оккупантов, причастных к совершению преступления", – отметили в прокуратуре, добавив, что досудебное расследование по делу проводит Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее 10 декабря стало известно, что в Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги с тяжелораненого воина ВСУ и его жены.

А в Черкасской области правоохранители провели спецоперацию, чтобы спасти семью волонтеров от расправы: злоумышленники из-за вымышленного "долга" планировали подорвать супругов в их же доме.