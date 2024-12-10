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В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

Анна Паскевич
Криминальные новости
3 минуты
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В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали на Житомирщине банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого защитника и его жены. По данным следствия, злоумышленники потребовали от военного "поделиться" денежной компенсацией, полученной от государства за ранение.

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Об этом 10 декабря сообщили прессслужбы СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Группировка, в которую входило трое жителей города Звягель, планировала "обложить данью" и держать в страхе жителей Житомирщины.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

Среди пострадавших – тяжелораненый военный Вооруженных сил Украины и его жена.

От них рэкетиры потребовали 3 тыс. долларов в пределах одного "транша", а всего хотели почти 1,5 млн грн для наполнения "воровского общака".

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

По данным следствия, фигуранты ворвались в дом защитника, когда узнали о получении им компенсации за осколочное ранение ноги во время боев на фронте.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

В настоящее время воин проходит реабилитацию дома, за ним ухаживает жена.

Поняв, что могут использовать тяжелое состояние защитника Украины и тот не сможет оказать сопротивления, фигуранты поздно вечером пришли к супругам домой и потребовали 3 тыс. долларов, угрожая ножом.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

В течение двух недель они психологически давили на супругов, приходили с ножом и угрожали убить. Жена воина отдала им 10 тыс. грн.

После этого бандиты дали супругам 15 дней, чтобы отдать оставшиеся деньги, которые они требовали.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

СБУ задержала всех трех участников банды после передачи оговоренной суммы средств, когда те снова "наведались" в дом военного.

Лидером банды оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

В сообщники он взял своего знакомого и соседку потерпевшего, причастную к сутенерству.

Во время обысков у задержанных правоохранители изъяли холодное оружие и телефоны с доказательствами преступлений, наличные и бытовую технику, которую "выбивали" у потерпевших.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Все трое находятся под стражей. Им "светит" до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото