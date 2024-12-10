В Житомирской области задержали рэкетиров, которые выбивали деньги из тяжелораненого воина ВСУ и его жены. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали на Житомирщине банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого защитника и его жены. По данным следствия, злоумышленники потребовали от военного "поделиться" денежной компенсацией, полученной от государства за ранение.

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Об этом 10 декабря сообщили прессслужбы СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Группировка, в которую входило трое жителей города Звягель, планировала "обложить данью" и держать в страхе жителей Житомирщины.

Среди пострадавших – тяжелораненый военный Вооруженных сил Украины и его жена.

От них рэкетиры потребовали 3 тыс. долларов в пределах одного "транша", а всего хотели почти 1,5 млн грн для наполнения "воровского общака".

По данным следствия, фигуранты ворвались в дом защитника, когда узнали о получении им компенсации за осколочное ранение ноги во время боев на фронте.

В настоящее время воин проходит реабилитацию дома, за ним ухаживает жена.

Поняв, что могут использовать тяжелое состояние защитника Украины и тот не сможет оказать сопротивления, фигуранты поздно вечером пришли к супругам домой и потребовали 3 тыс. долларов, угрожая ножом.

В течение двух недель они психологически давили на супругов, приходили с ножом и угрожали убить. Жена воина отдала им 10 тыс. грн.

После этого бандиты дали супругам 15 дней, чтобы отдать оставшиеся деньги, которые они требовали.

СБУ задержала всех трех участников банды после передачи оговоренной суммы средств, когда те снова "наведались" в дом военного.

Лидером банды оказался рецидивист, уже трижды отбывавший наказание за похищение людей, разбой и вымогательство.

В сообщники он взял своего знакомого и соседку потерпевшего, причастную к сутенерству.

Во время обысков у задержанных правоохранители изъяли холодное оружие и телефоны с доказательствами преступлений, наличные и бытовую технику, которую "выбивали" у потерпевших.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Все трое находятся под стражей. Им "светит" до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.