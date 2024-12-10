Хотели подорвать прямо в доме: в Черкасской области правоохранители провели спецоперацию, чтобы спасти семью волонтеров от расправы. Фото

В Черкасской области полицейские и спецназовцы предотвратили совершение особо тяжкого преступления. Группа злоумышленников готовила убийство семьи волонтеров: их собирались взорвать в их доме.

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Причиной жестокой расправы стал вымышленный долг за ремонтные работы в доме супругов. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины провели спецоперацию в Черкасской области, в ходе которой обезвредили преступную группу. Злоумышленники с помощью самодельных взрывных устройств планировали подорвать семью волонтеров прямо в их доме.

Жертвами убийства должна стать глава благотворительного фонда, помогающая Силам обороны, и ее муж – демобилизованный после тяжелого ранения воин Вооруженных сил Украины.

"Мотивом покушения стал отказ потерпевших платить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме. Для совершения преступления злоумышленники подготовили четыре самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами. В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, в которой должны были отдыхать супруги", – рассказали в Нацполиции.

Помехой на пути к реализации замысла стали правоохранители, разоблачившие злоумышленников – 43-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Оба были задержаны, когда готовились к проникновению в дом семьи волонтеров.

"По результатам обысков у фигурантов изъяты самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки, мобильные телефоны и другие доказательства", – добавили в НП.

В настоящее время при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры двоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал для злоумышленников меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкасской области мужчину обвиняют в убийстве двухлетнего пасынка. 32-летний отчим, по данным следствия, бросил ребенка на пол, в результате чего малыш получил летальные травмы головы. Трагедия произошла в городе Смела.