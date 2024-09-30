Хотел 'быстрых денег': СБУ задержала российского агента, который шпионил за локациями ПВО в Черкасской области. Фото

В Черкасской области задержали российского агента, который шпионил за украинскими военнослужащими на территории региона. Предателя интересовали пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны.

Видео дня

Кроме того, злоумышленник пытался разведать места базирования и системы охраны подразделений Национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, потенциальными целями врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильно-огневые группы украинских войск. Чтобы получить разведданные, ФСБ РФ дистанционно завербовала 45-летнего безработного жителя Черкасс, который искал "быстрых денег" на Telegram-каналах.

Российские спецслужбы приказали предателю скрыто фиксировать локации украинских защитников, а также выпрашивать нужную информацию под видом бытовых разговоров со своими знакомыми. Полученные сведения мужчина переносил на Google-карты, чтобы вместе с соответствующими фото отправить российскому куратору.

Полученную информацию российские террористы планировали использовать для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону "в обход" ПВО.

Контрразведчики Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. На месте задержания у предателя обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали четырех граждан, которые по заказу спецслужб РФ поджигали военные авто в Одесской области. Среди злоумышленников – трое несовершеннолетних.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!