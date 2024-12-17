Филигранная работа СБУ: появилось новое видео с момента подрыва генерала Кириллова в Москве

В сети появилось уникальное видео ликвидации начальника российских войск радиационной и химической защиты Игоря Кириллова и его помощника. Они были уничтожены в результате спецоперации Службы безопасности Украины.

Видео дня

Видео OBOZ.UA получил от источников в спецслужбе. Кадры подтверждают, что ликвидация была проведена именно с помощью электросамоката.

Судя по кадрам, операция СБУ была реализована с филигранной точностью.

На видео видно, как российский генерал и его помощник выходят из здания. У входа заметен электросамокат.

Как только Кириллов и помощник входят в зону действия взрывного устройства – самокат взлетает в воздух, приводя "приговор" военному преступнику в действие.

Напомним, утром 17 декабря в Москве Кириллов вместе с помощником был ликвидирован с помощью взрыва. "Хлопок, напоминавший взрыв", по словам очевидцев, раздался около 6 часов утра по местному времени и разбудил "полрайона".

Операцию по устранению провела Служба безопасности Украины. Только накануне Служба заочно сообщила Кириллову о подозрении из-за приказов на применение химоружия против украинских воинов на фронте. За это тяжкое военное преступление российского генерала и настигло возмездие.

В СБУ сразу же заявили, что взрывчатка была заложена в электросамокат. Его же, искореженный взрывом, фотографировали и оказавшиеся на месте ликвидации очевидцы. Однако некоторые провластные пропагандистские ресурсы пытались убедить, что взрывчатка была заложена другим способом и приведена в действие телефонным звонком.

Пока российский следом открывал дело по статье о "теракте" и готовился прессовать не оцепивших место происшествия российских полицейских, дав возможность рядовым гражданам делать там фото и видео, российские пропагандисты устроили истерику из-за ликвидации генерал-майора Кириллова и размечтались об ударах по Киеву.

Ликвидированный российский генерал неоднократно отметился заявлениями о "биолабораториях Пентагона в Украине", в которых якобы работали над созданием "биооружия против россиян": его Кириллов представлял в виде гусей, летучих мышей и инфицированных экзотическими болезнями комаров, кусающих исключительно граждан РФ.

Также он генерировал фейковые обвинения в адрес Сил обороны относительно якобы применения ими химического оружия, а также отдавал приказы о реальном применении химоружия против украинских воинов.