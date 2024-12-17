'Возмездие за военные преступления неизбежно': ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ в Москве является делом рук СБУ

Ликвидацию начальника войск радиационной и химической защиты российской армии Игоря Кириллова утром 17 декабря в Москве осуществила Служба безопасности Украины. Он был военным преступником, ведь отдавал приказы о применении химического оружия против украинских воинов.

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Следовательно, Кириллов был законной целью для ликвидации, так будет с каждым, кто убивает украинцев. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в украинской спецслужбе.

По словам источника, генерал-лейтенанта российской армии Кириллова и его помощника ликвидировали в ходе спецоперации СБУ с применением самоката со взрывчаткой. Импровизированную "бомбу" подорвали в тот момент, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба были ликвидированы на месте.

"Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, накануне, 16 декабря, СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Игорю Кириллову, который отдавал приказы на применение химоружия против украинских военных.

В этот раз правосудие было молниеносным: уже утром 17 декабря в Москве Кириллов вместе с помощником были ликвидированы.

Кроме преступных приказов Кириллов отметился еще и озвучиванием самых диких кремлевских методичек, направленных на оправдание вторжения: еще в марте 2022 года он из бумажки на весь мир зачитывал бред о "биолабораториях Пентагона на территории Украины", якобы работавших над распространением биологического оружия на территории РФ с помощью летучих мышей и птиц.

Приводил сказочник в погонах и "доказательства": документы Министерства здравоохранения Украины с указаниями по уничтожению патогенных организмов.