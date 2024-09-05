'Должно установить следствие': Вениславский прокомментировал трагедию в Полтаве и озвучил главные выводы

Государственное бюро расследования возбудило уголовное производство по факту ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. Следствие должно установить причины, которые привели к такой массовой гибели военнослужащих и гражданских людей.

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При этом сейчас делать выводы преждевременно, потому что поступает достаточно противоречивая информация. Об этом в студии OBOZ.TALK рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, ГБР и другие профильные органы будут выяснять причины, которые привели к огромному количеству жертв и пострадавших в результате российского ракетного удара по Полтаву. Вениславский подчеркнул, что в этом вопросе много составляющих, поэтому сейчас сложно что-то анализировать.

"Информация достаточно противоречивая поступает, в том смысле, для нас, для членов Комитета от руководства Министерства обороны, Вооруженных сил Украины по поводу того, почему именно такое количество военнослужащих было в учебных классах, или они выстраивались на каких-то других мероприятиях и т.д", – сказал Вениславский.

Народный избранник добавил, что Государственное бюро расследований определит, были ли выполнены все нормативные документы, регламентирующие обращение с военнослужащими, во время столь вероятного ракетного удара.

"Но опять же надо понимать, что Полтава от границ с РФ значительно ближе и даже иногда после сигнала воздушной тревоги проходят несколько секунд до минуты, когда уже наносится удар. То есть здесь могли быть и объективные, и субъективные факторы, но мы их установим, и, я думаю, общество будет информировано о результатах нашего заседания", – заявил Вениславский.

Напомним, 3 сентября российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказалось одно из учебных заведений города. Есть много погибших и пострадавших.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи, информировал ранее Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям жертв атаки РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден осудил российскую ракетную атаку по Полтаве. Он назвал это нападение трагическим напоминанием о постоянных попытках диктатора Владимира Путина сломить волю свободного народа и заверил, что Россия не победит в этой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на утро 5 сентября число жертв в Полтаве выросло до 54 человек. Еще 297 человек получили ранения в результате теракта в учебном заведении, под завалами здания могут находиться еще до 5 человек.

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