Оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадали трое мирных жителей. Фото

Российские войска утром 31 августа ударили из артиллерии по селу Новоосиново Купянского района Харьковщины. В результате обстрела села пострадали трое мирных жителей.

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О последствиях российского удара рассказали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, враг накрыл огнем Новоосиново около 8:00 утра.

Ранения получили трое мужчин в возрасте 67, 38 и 77 лет.

Обстрелом также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных военными ВС РФ, говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 30 августа, военные России массированно ударили КАБами по Харькову. Прилеты были в пяти локациях, в частности в Немышлянском, Индустральном, Слободском районах и в центре.

Погибли по меньшей мере шесть гражданских, в том числе 14-летняя девочка. По состоянию на утро 31 августа известно о 97 пострадавших, более двух десятков из них – дети.

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