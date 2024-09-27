Армия РФ била по Харькову и Купянщине: есть раненые, повреждено много частных домов. Фото
В пятницу, 27 сентября, российские оккупационные войска продолжили обстреливать Харьковскую область. Под удары врага попали Харьков и населенные пункты Купянского района.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Вследствие действий агрессора есть разрушения и пострадавшие мирные жители.
Харьковщина
Около 16:00 враг нанес авиаудары по поселку Кившаровка Купянского района. Там повреждена жилищная инфраструктура. Взрывное ранение получила 43-летняя женщина.
В 16:30 оккупанты ударили из тактической авиации по селу Новоосиново Купянского района. Зафиксированы попадания в жилые дома.
Предварительно атаки по Купянщине были нанесены ФАБ-250 с УМПК.
Харьков
Харьков тоже пострадал из-за вражеских обстрелов. Сообщалось, что самолеты оккупантов запустили КАБ по Киевскому району, там задело дома мирных жителей.
Авиабомба попала в открытую местность, в результате чего повреждены заборы и окна не менее 10 жилых домов. Взрывную травму получил 73-летний мужчина.
По уточненным данным, удар по городу был нанесен УМПБ Д-30СН, отметили в ОГП.
Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября в Харькове в результате российских авиаударов пострадали пятеро гражданских лиц. Российские оккупационные войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые районы, в том числе один из частных домов.
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