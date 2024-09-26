Россияне сбросили КАБы на Харьков: попали в жилой дом, есть пострадавшие

В Харькове в результате российских авиаударов пострадали гражданские лица. Российские оккупационные войска сбросили управляемые авиабомбы (КАБ) на жилые районы, в том числе в один из частных домов.

Видео дня

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Они призвали жителей осторожничать из-за возможности повторных атак.

Известно, что в результате взрывов получили ранения четыре человека. Две женщины получили порезы от стекла, одна из них нуждалась в госпитализации, тогда как мужчина пострадал от стресса.

Синегубов подтвердил, что российские войска ударили КАБами по частному жилому дому в Киевском районе, а также совершили два удара по лесному массиву. В результате атаки были повреждены несколько зданий, включая крышу одного из загоревшихся огнем домов.

По его словам, медики уже оказали помощь четырем пострадавшим, а осмотр места происшествия продолжается.

Российские войска днем 24 сентября снова атаковали Харьков. По четырем районам облцентра они ударили КАБами, удары пришлись на жилые районы города. Известно было о попадании российских авиабомб по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, десятки раненых и погибших, под завалами могут оставаться люди.

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку. В результате атаки погиб мужчина, еще два человека были ранены.

Также россияне с утра атакуют Херсонщину. Вражеские удары оборвали жизнь одного человека, также пострадали среди гражданских.