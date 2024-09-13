Оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину: есть погибшие, среди раненых – ребенок. Фото

Утром 13 сентября российские войска сбросили на Сумщину три КАБа. Под ударом врага оказался пгт Ямполь Шосткинского района: есть разрушения.

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В результате атаки погибли два человека, также несколько человек, среди которых ребенок, получили ранения. Подробности очередного военного преступления России раскрыли в прокуратуре Сумской области.

Там рассказали, что удар по Ямполю оккупанты нанесли около 9 часов утра. На гражданскую инфраструктуру населенного пункта, по предварительным данным, россияне сбросили три корректируемые авиационные бомбы.

В результате атаки на месте погиб 60-летний мужчина: он ехал по населенному пункту на собственном автомобиле. Еще один мужчина, которому было 54 года, скончался в больнице, о его смерти сообщили в 11:30.

Ранены двое гражданских, в том числе ребенок 4 лет.

Разрушениям подверглись частные жилые дома, а также аптека.

"При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного дела будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области", – отметили в Сумской областной прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что в этот же день оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области. Пострадали двое гражданских, оказавшихся под ударом прямо на улице своего села.

Также сообщалось, что в ночь на 13 сентября Россия устроила очередную атаку на Украину. На 9 часов утра в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 24 из 26 запущенных врагом "Шахедов". Охота на один ударный дрон на тот момент еще продолжалась.

В частности, под ударами "Шахедов" ночью оказались Одесса и Одесский район. Там в результате падения обломков сбитых дронов были повреждены дома, авто, есть пострадавший.