12 лет за решеткой: суд наказал трех оккупантов, воевавших под Бахмутом. Фото

Суд отправил за решетку трех оккупантов, которые воевали под украинским городом-крепостью Бахмутом Донецкой области. Военные преступники получили по 12 лет тюрьмы.

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Все трое были участниками террористических организаций "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа из России. В рядах агрессора они участвовали в штурме украинских городов на востоке нашего государства", – сообщили в СБУ.

Воины ВСУ взяли злоумышленников в плен во время боевых столкновений в районах Бахмута и Авдеевки. Одним из осужденных является наводчик-оператор танка "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут" с позывным "Светляк".

"Он участвовал в боевых действиях против Сил обороны Донецкой области и обстреливал местные жилые кварталы и энергообъекты. В феврале этого года его подразделение было переброшено под Новобахмутовку. Впрочем, в начале наступательных действий часть вражеской группы была уничтожена украинскими защитниками, а сам боевик попал в плен", – добавили в СБУ.

Также в силовом ведомстве отметили, что реальный срок заключения получил и стрелок, который еще в 2016 году воевал против сил АТО в составе "народной милиции "ЛНР".

"После 24 февраля прошлого года он обстреливал населенные пункты на восточном фронте, а в декабре – был захвачен в плен недалеко от поселка Спирне Бахмутского района", – отметили в СБУ.

Еще один осужденный добровольно присоединился к созданному агрессором "министерства обороны "ДНР" в мае 2014 года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он участвовал в штурме Верхнеторецка.

"На основании собранных доказательств суд признал боевиков виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственное предательство); ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации)", – заявили в СБУ.

В Офисе генпрокурора отметили, что за решетку попал танкист "ДНР".

"По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор уроженцу г. Горловки. Он приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение умышленных действий, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, госпредательства, участие в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Еще в июне 2020 года мужчина добровольно вступил в "3-ю отдельную мотострелковую бригаду "Беркут" "ДНР" и выполнял там роль наводчика-оператора танка.

Получив позывной "Светляк", он воевал против подразделений Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Майорск, Новобахмутовка и Верхнеторецкое. С началом полномасштабного российского вторжения осужденный продолжил "службу" на стороне оккупационных войск в составе ОМСБр.

Но в феврале 2023 года вблизи с. Новобахмутовка "Светляк" попался в плен ВСУ. С тех пор своего приговора он ждал под стражей.

Стоит отметить, что досудебное расследование осуществляло ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отдадут под суд российских оккупантов, которые жестоко убивали и издевались над жителями Киевщины во время оккупации части региона в марте прошлого года. Обвинительный акт против одного из оккупантов, расстрелявшего гражданских в спину, уже направлен в суд.

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