Мирных людей убили выстрелами в спину: в Украине будут судить оккупантов, совершавших зверства во время оккупации Киевщины. Фото

В Украине отдадут под суд российских оккупантов, которые жестоко убивали и издевались над жителями Киевщины во время оккупации части региона в марте прошлого года. Обвинительный акт против одного из оккупантов, расстрелявшего гражданских в спину, уже направлен в суд.

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Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Речь идет о старшем лейтенанте 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады вооруженных сил РФ – его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, объединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Он и еще четверо военных армии РФ приехали на предприятие возле села Мрия Бучанского района Киевской области, когда к оккупантам вышли двое гражданских. Это были владелец и охранник этой фирмы.

Захватчики убедились, что люди не представляют для них никакой угрозы и разрешили им уйти. Однако, когда украинцы прошли несколько метров, обвиняемый и еще один военный преступник открыли по ним огонь из автоматического оружия. Мужчины получили по меньшей мере 12 огнестрельных ранений и скончались на месте.

Оккупанты после этого зашли в помещение на территории предприятия и вынесли оттуда ценное имущество – награбленное они погрузили в автомобиль, на котором приехали. Преступление армии РФ зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Материалы в отношении других лиц, причастных к указанному преступлению, выделены в отдельное уголовное производство", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители сообщили о подозрении российскому оккупанту, убившему двух мирных жителей выстрелами в спину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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