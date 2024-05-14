Воевали на стороне врага: предатели из Донбасса проведут следующие 15 лет в тюрьме

В Украине осудили двух предателей родом из Донбасса, которые воевали на стороне российских оккупантов против ВСУ в Донецкой области. Боевики получили 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что украинские защитники взяли обоих предателей во время боев в Бахмутском и Покровском районах области.

По данным СБУ, подразделение одного из боевиков было почти полностью уничтожено при попытке прорвать оборону ВСУ на Северском направлении в феврале этого года. Сам предатель оказался жителем временно оккупированного Беловодска Луганской области. К рядам 123-й отдельной мотострелковой бригады российских войск он присоединился в сентябре 2023 года.

Украинец участвовал в штурме Белогоровки в составе минометного расчета оккупантов, а позже был переброшен в район поселка Берестово, где безрезультатно атаковал передовые подразделения ВСУ.

Другой осужденный, по информации СБУ, – житель временно оккупированного Енакиево. Злоумышленник с 2014 года воевал против сил АТО, находясь в составе оккупационной комендантской роты так называемого "казачьего союза области донского войска".

В начале полномасштабного вторжения России предатель "перевелся" в 3-й омбр 1-го армейского корпуса РФ и атаковал с оккупантами пункты обороны ВСУ в районе Новобахмутовки.

Суд признал обоих вражеских приспешников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Боевик из Енакиево дополнительно признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ задержала корректировщика, передавшего российской ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе. Злоумышленник входил в агентурную группу ФСБ, корректировавшую ракетные удары оккупантов в разных регионах Украины.

– Также СБУ задержала агента ФСБ РФ – уроженца оккупированного Крыма, готовившего ракетные удары по военной и критической инфраструктуре Ривненщины. На собственном автомобиле он объезжал Ривне и фиксировал на камеру телефона возможные локации украинских войск, готовя координаты для передачи врагу.

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