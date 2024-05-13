Фиксировал все на камеру: СБУ задержала агента ФСБ, готовившего ракетные удары по Ривненщине. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ – уроженца оккупированного Крыма, готовившего ракетные удары по военной и критической инфраструктуре Ривненской области. На собственном авто он объезжал Ривне и фиксировал на камеру телефона возможные локации украинских войск, готовя координаты для передачи врагу.

Мужчина долгое время проживал в Ривне, где занимался международными перевозками коммерческих грузов, а завербован был во время одной из поездок в захваченный Крым. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, благодаря разоблачению агента РФ удалось предотвратить серию ракетно-дроновых ударов по Ривненской области.

В результате спецоперации фигурант был задержан в Ривне "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи украинских воинов.

На собственном автомобиле он объезжал город, фиксируя на телефон возможные локации Сил обороны Украины, надеясь разведать потенциальные цели, в том числе и военные госпитали.

"Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательной активности агента и поэтапно задокументировали каждый его шаг", – рассказали в спецслужбе.

У авто задержанного изъят гаджет, на который он скрыто снимал военные объекты.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался уроженец Крыма, уже давно проживавший в Ривне и занимавшийся международными перевозками коммерческих грузов.

До начала полномасштабного вторжения он регулярно посещал оккупированный остров, где остались его родственники, тогда его и завербовала сотрудница оккупационного "управления ФСБ в Крыму и г. Севастополь".

После начала большой войны она дистанционно "активировала" его. Кроме наведения российских ракет фигурант также отслеживал движение военных колонн с тяжелой техникой по автотрассам запада Украины.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как писал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении трем предателям, которые пытались прорвать украинскую оборону на Донетчине и попали в плен ВСУ. Среди них оказался житель оккупированного Крыма, который еще в 2014 году воевал против Украины вблизи Саур-Могилы.

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