СБУ задержала корректировщика, который 'слив' ФСБ данные о последствиях двойного удара по Одессе. Фото

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который передавал российской ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе. Злоумышленник входил в агентурную группу ФСБ, корректировавшую ракетные удары оккупантов в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Вражеские приспешники корректировали ракетные удары по Киеву, Одессе, а также по Житомирской и Полтавской областям.

В результате спецоперации СБУ в марте этого года были задержаны два российских агента. Сотрудники украинской спецслужбы нашли и задержали в Одессе третьего участника вражеской группы.

Согласно материалам дела, он передал российской ФСБ информацию о последствиях двойного ракетного удара агрессора по областному центру, который оккупанты нанесли 15 марта 2024 года.

Тогда российские войска атаковали жилой квартал города двумя баллистическими ракетами "Искандер". Первая ракета попала в гражданскую застройку, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, медики и журналисты, оккупанты атаковали их второй ракетой.

После обстрела агент обходил территорию вблизи поврежденных построек и скрыто документировал последствия удара. Затем соответствующие медиафайлы с комментариями он отправил российским спецслужбам через мессенджер, включая информацию о приблизительном количестве погибших.

Злоумышленник также планировал серию воздушных ударов по местным больницам, подразделениям Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Однако сотрудники СБУ предотвратили это и задержали российского агента в его собственном доме.

Задержанным оказался 27-летний житель временно оккупированного Энергодара, который спустя полгода после захвата города переехал в Одессу. В начале этого года его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Москве и Московской области.

За свою деятельность предатель получал от российских спецслужб денежное "вознаграждение", поступавшее на его банковский счет.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали агентурно-боевую группу российского ГРУ, планировавшую серию терактов в Киеве до 9 мая. Для этого злоумышленники устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Как сообщал OBOZ.UA, на пограничные Харьковщины СБУ задержала рецидивиста, который шпионил в пользу России. Злоумышленник собирал информацию об оборонных линиях Харькова, однако спецслужба вовремя предотвратила попытки российской разведки получить обновленные данные об оборонных возможностях города.

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