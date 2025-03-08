Водителя зажало между авто и электроопорой: в Павлограде произошло тройное ДТП, много пострадавших. Фото

Вечером 7 марта в Павлограде Днепропетровской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали 5 человек.

Видео дня

Одного из водителей зажало между транспортным средством и электрической опорой. Об этом сообщили в пресс-службе ГС ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По информации спасателей, ДТП случилось на перекрестке улиц Анны Светличной и Успенской вечером 7 марта. На пересечении двух дорог столкнулись Audi, Chery Eastar и ВАЗ-2105. Водителя последнего автомобиля зажало между транспортным средством и электрической опорой.

Спасатели вместе со свидетелями происшествия переместили автомобиль и освободили травмированного мужчину. Всего в результате ДТП пострадали двое мужчин и три женщины. Медицинскими работниками они направлены в лечебное учреждение.

Напомним, в Стрыйском районе Львовщины на трассе Киев – Чоп вечером 5 марта столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а 16 человек получили травмы, среди них четверо детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тячеве на Закарпатье 5 марта произошло ДТП с участием трех авто, в результате которого погибли два человека. Среди жертв – 40-летний майор службы гражданской защиты ГСЧС Василий Стан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!