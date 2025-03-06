На Закарпатье в ДТП погибли два человека: за рулем одного из авто был сотрудник ГСЧС

В городе Тячев 5 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека. Среди жертв – сотрудник ГСЧС, находившийся за рулем одного из авто.

Видео дня

Об этом сообщила представитель Нацполиции Закарпатья Анна Дан. По предварительным данным, авария произошла примерно в 17:30.

На месте работали правоохранители, а правовую квалификацию инцидента будет определять Государственное бюро расследований.

"Правовую квалификацию ДТП будет устанавливать ГБР", – добавила Анна Дан.

Известно, что за рулем одного из авто находился работник ГСЧС, погибший на месте аварии. Детали аварии и обстоятельства столкновения пока выясняются.

В ГСЧС подтвердили, что в результате ДТП погиб 40-летний майор службы гражданской защиты Василий Стан – начальник государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково Главного управления ГСЧС в Закарпатской области.

Там уточнили, что авария унесла жизни двух человек, еще двое получили травмы.

Василий Стан 13 лет посвятил службе, спасая людей и их дома. Он всегда был там, где нужна помощь, смело сражаясь с огнем и стихией.

"Руководство Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области и весь личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяем вашу боль, грустим вместе с вами", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале марта в Вышгородском районе Киевской области водитель Mercedes устроил тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На виновника аварии составили сразу три административных протокола.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля заместитель председателя Херсонской областной военной администрации совершил наезд на велосипедиста. 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту происшествия открыто уголовное производство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!