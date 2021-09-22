Покушение на помощника Зеленского: кто такой Сергей Шефир и почему его хотели убить?

В Киевской области неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Сергея Шефира. Чиновник не пострадал, однако ранения получил его водитель.

Кто такой Сергей Шефир и с чем может быть связана попытка его убийства – рассказывает OBOZREVATEL.

Шефиру – 57 лет, родом он из Кривого Рога. Получил образование в местном горнорудном институте. В молодости участвовал в играх "КВН" – не только в качестве актера, но и автора текстов для известных команд Высшей лиги начала "нулевых".

К 1995 году Сергей и его старший брат Борис стали успешными авторами и даже организовывали фестивали юмора в Кривом Роге. Они же и пригласили будущего президента Владимира Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

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В 2003 году братья вместе с Зеленским создали собственную медиакомпанию – "Студия Квартал-95". В числе самых известных проектов Шефира-младшего – фильмы "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и, конечно, две части сериала "Слуга народа" с президентом в главной роли.

Политическое сближение Зеленского и Шефира произошло еще во время президентской кампании в 2019 году, когда последний возглавил предвыборный штаб кандидата. Об их близости также говорит тот факт, что именно на своего первого помощника глава государства переписал долю в "Квартале".

Официально, на своей политической должности Шефир организовывает ежедневную работу президента. Однако в реальности никто не знает, чем конкретно занимается чиновник – ни в социальных сетях, ни на сайте Офиса президента информации о нем нет. На вопрос об обязанностях Шефира затрудняются ответить даже депутаты партии "Слуга народа".

"В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы — изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать различные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения", – описывал чиновник свою работу.

В отличие от Андрея Ермака, Шефир входит в непубличное крыло Офиса президента. Но по степени влияния последний даже превосходит своего коллегу. "Братья Шефиры – больше, чем самые близкие люди [президента], это – семья. Мне приходилось слышать, как Вова [Зеленский] обращается к Сергею [Шефиру]: в каждой фразе ощущается благодарность", – рассказал журналистам бывший высокопоставленный представитель команды Зеленского.

Такое отношение руководителя страны к первому помощнику наделяет последнего особым статусом и правом давать эксклюзивные советы. А у Шефира, пишут журналисты, имеется "особое" мнение, как президент должен принимать решения по управлению государством.

Шефира не раз видели в окружении украинских олигархов. На вопросы журналистов чиновник ответил: "Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

После своего назначения чиновник по минимуму старался делать публичные заявления, но все же не смог избежать скандала. В одном из интервью он заявил, что Украине и России рано или поздно придется договориться о мире, потому что невозможно воевать "еще 100 лет".

"Мое мнение: мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском. Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью", – говорил он.

С момента начала работы на должности первого помощника Шефир ни разу не подавал декларацию о доходах. Причина: Офис президента – это патронатная служба, и его работники не обязаны публиковать свои декларации, заявлял чиновник.

Расследователи заявляли, что именно Шефир занимается финансовыми вопросами в команде Зеленского. Особенно это видно по перепискам чиновника во время президентской кампании. Сейчас же он имеет неофициальный статус третьего по влиянию человека в стране.

После избрания президентом Зеленский переоформил свой бизнес на своих давних партнеров. Но наибольшее количество активов досталось именно Шефиру: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.

В сентябре "Украинская правда" сообщала, что между президентом и его первым помощником возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи с Банковой.

По словам источников издания, хоть Шефир и продолжает работать на должности помощника, однако свое влияние он почти утратил. Этому якобы поспособствовал глава Офиса президента Андрей Ермак. Признаком того, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего.

В Офисе президента связывают покушение на помощника Зеленского с законопроектом по деолигархизации. "Курс ОП на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", – написал пресс-секретарь главы государства.

Похожую версию выдвинул и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, речь может идти о мести со стороны "контрабандистов и криминальных авторитетов", с которыми активизировала борьбу нынешняя власть. Вторая версия состоит в "российском следе" покушения. Третья – что покушение связано с борьбой нынешней власти с чрезмерным влиянием финансово-промышленных групп.

Арахамия также считает, что сам Шефир вряд ли был целью злоумышленников – речь идет о "передаче нашей команде особого привета". Политик добавил, что организовать покушение было легко, поскольку чиновник не пользовался услугами охраны.