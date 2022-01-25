Водителя, сбившего подростков в Харькове под влиянием метадона, отпустили под домашний арест – СМИ
Киевский районный суд города Харькова смягчил меру пресечения водителю Land Cruiser, который сбил на пешеходном переходе двух подростков. Теперь вместо содержания в СИЗО 34-летний мужчина будет находиться под домашним арестом.
Решение об изменении меры пресечения было принято судьей Натальей Бородиной в понедельник, 24 января. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.
Мера пресечения была изменена после переквалификации дела с ч. 2 ст. 286-1 (нарушение ПДД, которое повлекло смерть или тяжкое телесное повреждение) на ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести).
"Водителю изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести... Прокуратура инициировала перед судом этот вопрос, поскольку содержать человека под стражей подозреваемого в нетяжком преступлении незаконно", – сообщил спикер прокуратуры.
Напомним, авария произошла 11 ноября 2021 года. Кроссовер Toyota Land Cruiser сбил на переходе 13-летних подростков – парня и девушку. Министр внутренних дел Денис Монастырский взял дело под личный контроль. Он пообещал, что виновник аварии будет отвечать перед законом.
Как показала позже экспертиза, водитель Land Cruiser был в состоянии наркотического опьянения. Он находился под влиянием метадона. 12 ноября ему сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мужчина, который в Харькове сбил 13-летних подростков, ранее был приговорен к трем годам лишения свободы – однако остался на свободе. Также выяснилось, что он является участником боевых действий и его должны судить за еще одну аварию.
За час до того, как Land Cruiser сбил детей на переходе, водителя засекли на неадекватном вождении. Также появилось видео, как мужчина якобы ищет закладку с наркотиками.