Водителя, сбившего подростков в Харькове под влиянием метадона, отпустили под домашний арест – СМИ

Киевский районный суд города Харькова смягчил меру пресечения водителю Land Cruiser, который сбил на пешеходном переходе двух подростков. Теперь вместо содержания в СИЗО 34-летний мужчина будет находиться под домашним арестом.

Решение об изменении меры пресечения было принято судьей Натальей Бородиной в понедельник, 24 января. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.

Мера пресечения была изменена после переквалификации дела с ч. 2 ст. 286-1 (нарушение ПДД, которое повлекло смерть или тяжкое телесное повреждение) на ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести).

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"Водителю изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести... Прокуратура инициировала перед судом этот вопрос, поскольку содержать человека под стражей подозреваемого в нетяжком преступлении незаконно", – сообщил спикер прокуратуры.

Напомним, авария произошла 11 ноября 2021 года. Кроссовер Toyota Land Cruiser сбил на переходе 13-летних подростков – парня и девушку. Министр внутренних дел Денис Монастырский взял дело под личный контроль. Он пообещал, что виновник аварии будет отвечать перед законом.

Как показала позже экспертиза, водитель Land Cruiser был в состоянии наркотического опьянения. Он находился под влиянием метадона. 12 ноября ему сообщили о подозрении.

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