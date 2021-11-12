Водитель Land Cruiser, сбивший подростков в Харькове, был под влиянием метадона: результаты экспертизы

Водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения. Он был под влиянием метадона.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, пишет "24 канал". В связи с вновь открывшимся фактом правоохранители изменили квалификацию преступления.

В то же время в пресс-службе Харьковской прокуратуры OBOZREVATEL официально подтвердили факт наркотического опьянения водителя, однако какой именно был наркотик не указали. Правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Видео дня

Санкция статьи подразумевает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, 11 ноября в Харькове на проспекте Науки водитель кроссовера Toyota Land Cruiser сбил пешеходов на переходе. Пострадали 13-летние подростки – парень и девушка. На записи с регистратора видно, как авто на скорости врезается в людей, а попавшего под колеса тащит за собой десятки метров.

Министр МВД Денис Монастырский сообщил, что водитель Land Cruiser задержан и проходит тест на наркотики, поскольку правоохранители заподозрили, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Кроме того, ранее он привлекался к ответственности по ст.309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств. Министр подчеркнул, что виновник аварии будет отвечать перед законом.

Также стало известно, что Дмитрий Лысенко, который сбил подростков, в мае 2021 г. был приговорен к трем годам лишения свободы – однако остался на свободе. Кроме того, выяснилось, что он является участником боевых действий и его должны судить за еще одну аварию – вечером 24 октября, правда люди не пострадали – были повреждены только автомобили. Рассмотрение это дела в суде назначено на 17 ноября.

Как сообщалOBOZREVATEL: