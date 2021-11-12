Есть корочка УБД и засветился в криминале: новые детали о водителе, сбившем детей на Land Cruiser в Харькове

Дмитрий Лысенко, который на зебре в Харькове сбил 13-летних мальчика и девочку, в мае 2021 г. был приговорен к трем годам лишения свободы – однако остался на свободе. Также выяснилось, что он является участником боевых действий и его должны судить за еще одну аварию.

OBOZREVATEL узнал новые подробности о виновнике резонансного ДТП в Харькове.

По информации источников OBOZREVATEL в 2020 году житель Харькова Дмитрий Лысенко разыскивался правоохранителями за кражу. Причем, судя по фото, информации о нем было критично мало – для розыска использовали очень старую фотографию.

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Как выяснилось, кража с проникновением в жилье произошла 20 июня 2020 года. Лысенко обокрал соседа по коммунальной квартире, пока тот был в душе. Вор проник в его комнату и забрал фотоапаарат Canon 5D Mark III с объективом Canon EF50 мм f/1,4 USM, а также зарядное устройство. Сумма украденного составила почти 30 тысяч гривен.

Позднее выяснилось, что Дмитрий сразу же сдал технику в ломбард, а спустя несколько дней выкупил обратно и якобы вернул соседу. Во время суда Лысенко заявил, что искренне раскаялся.

По информации нашего источника, во время расследования всплыли "дела" Лысенко с наркотиками. Однако на протяжении последних пяти лет мужчина не обращался за помощью в городской психоневрологический диспансер.

В итоге 5 мая 2021 г. Дзержинский районный суд Харькова приговорил 34-летнего Дмитрия Лысенко к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

"… ЛИЦО_1 не требует изоляции от общества, его исправление возможно без реального отбывания наказания, но в условиях надлежащего контроля за его поведением и выполнения возложенных на него обязанностей, и принимает решение об увольнении его в соответствии со ст.75 УК Украины от отбывания наказания с испытанием", – говорится в решении.

По мнению суда, обвиняемому было назначено "необходимое и достаточное наказание для его исправления".

Также в судебном решении указано, что у Лысенко есть высшее образование, он не женат, официально не работает и является участником боевых действий. Последнее, к слову, не было смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

А за две недели до ДТП на ул. Тобольской, когда Лысенко на Land Cruiser сбил двух детей, он совершил еще одну аварию.

По информации источников OBOZREVATEL, это произошло вечером 24 октября, правда люди не пострадали – были повреждены только автомобили. Рассмотрение это дела в суде назначено на 17 ноября.

Еще Лысенко попадал в поле зрения правоохранителей с наркотиками. По словам нашего собеседника, в ноябре прошлого года мужчину задержали на улице Державинской. Информацию об этом внесли в Единый государственный реестр досудебных расследований, однако Лысенко удалось избежать ответственности.

Именно об этом деле упоминал глава МВД Денис Монастырский. По его словам, оно почему-то так и не дошло до суда.

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