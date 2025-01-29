Водитель не успел затормозить: в Тернопольской области авто сбило 10-летнего ребенка. Фото

В Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и 10-летнего ребенка. Вследствие аварии несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

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С различными травмами ребенка госпитализировали с места ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По информации правоохранителей, авария произошла 28 января около 15:40 в Теребовле. В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшая внезапно выбежала на проезжую часть дороги в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz водитель, которого не успел вовремя затормозить.

Девочку доставили в больницу с телесными повреждениями. В свою очередь у водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские призывают быть внимательными и осторожными на дороге, не нарушать Правила дорожного движения и объяснять их детям.

Напомним, в Киевской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил двух женщин и уехал с места ДТП. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что 26 января во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Во время аварии погибли водитель автобуса и три пассажира легковушки.

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