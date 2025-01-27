Во Львовской области автобус попал в ужасное ДТП: погиб водитель и трое пассажиров. Фото

К вечеру в воскресенье, 26 января, во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Во время аварии погибли четыре человека.

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Об этом сообщили в региональной полиции. Там отметили, что во время столкновения погибли водитель автобуса и три пассажира легковушки.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 26 января, в 16:50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька, Стрыйского района. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу доставлен водитель и один из пассажиров автобуса. В настоящее время медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, что поздно вечером, 24 января, на Буковине произошло смертельное ДТП. В городе Кицмань (Черновицкая область) водитель микроавтобуса допустил наезд на пешехода.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января трагически оборвалось в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия жизни блоггера Анны Жук, более известной как Аннет. Анна и Владимир двигались в собственном автомобиле по трассе Харьков – Киев, однако, по предварительным данным, во время обгона мужчина не справился с управлением.

Украинские блоггеры со слезами отреагировали на гибель Аннет и показали частные переписки, которые вы можете посмотреть здесь.

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