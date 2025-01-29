Под Киевом водитель легковушки на переходе сбил двух женщин и скрылся с места ДТП. Фото

В селе Крюковщина Киевской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил двух женщин и уехал с места ДТП. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

"28 января, в селе Крюковщина на Бучанщине произошло дорожно-транспортное происшествие. Правоохранители предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля Mazda наехал на двух женщин, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 23-летняя и 40-летняя местные жительницы получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Личность предполагаемого правонарушителя оперативно установили.

Его задержали и сообщили ему о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести. А также за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева ночью среды, 29 января, легковушка на большой скорости протаранила восемь припаркованных машин. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии опьянения, есть пострадавшие.

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