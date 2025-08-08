Водитель не справился с управлением: на Днепропетровщине авто влетело в дерево, пострадали четыре человека. Фото

В Павлограде (Днепропетровская область) произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, во время которого автомобиль влетел в дерево. В результате инцидента пострадали 4 человека.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области. Одного пассажира спасателям пришлось деблокировать из салона автомобиля.

Детали ДТП

Отмечается, что сообщение об аварии в городе Павлограде в Службу спасения поступило в 23:36.

"По прибытию чрезвычайники установили, что водитель легкового автомобиля "BMW 523I" не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате ДТП пострадали 4 человека", – говорится в сообщении.

С помощью аварийно-спасательного оборудования, работники ГСЧС деблокировали одного пассажира. Его передали сотрудникам экстренной медицинской помощи с последующей госпитализацией.

На месте происшествия работали 5 спасателей и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сейчас правоохранители проводят следственные действия относительно обстоятельств инцидента.

Напомним, в Богодухове Харьковской области 6 августа произошла ужасная авария, столкнулись легковая машина и мотоцикл, на котором ехали трое несовершеннолетних ребят. В результате ДТП они получили травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Ракитное Белоцерковского района не Киевской области, водитель легковушки сбил двух девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые двигались по обочине дороги. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

