На Киевщине пьяный водитель сбил двух малолетних девушек. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки сбил двух девушек. Как оказалось мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла на днях в поселке Ракитное. Предварительно было установлено, что 40-летний водитель легковушки Geely на одной из улиц сбил двух девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые двигались по обочине в попутном направлении. Детей с телесными повреждениями медики немедленно госпитализировали в больницу.

Нарушителя задержали – согласно результатов медицинского освидетельствования у него в крови было обнаружено 2,42 промилле алкоголя.

"Кроме того, правоохранители выяснили, что в апреле этого года согласно судебному решению злоумышленник лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Мужчину привлекли к ответственности за ряд административных правонарушений, в частности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими, совершенном в состоянии опьянения и в умышленном невыполнении постановления суда, вступившего в законную силу открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

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