В Харькове на месте ДТП с детьми сбили полицейского. Все подробности и фото

В Харькове 11 ноября на месте ДТП, в котором пострадали двое детей, сбили полицейского. Правоохранитель остановил авто за нарушение ПДД, но водитель решила уехать и наехала на патрульного.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Харьковской области. В результате пострадал и полицейский, обеспечивавший охрану места аварии, и женщина, которая была за рулем (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Происшествие случилось около 17:00 на проспекте Науки. Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями 35-летняя водитель решила уехать с места и сбила инспектора.

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Обоих пострадавших в итоге доставили в больницу. Детали инцидента уточняются, а сведения о нем внесены в Единый журнал заявлений и сообщений.

Отметим, что в Украине за первые девять месяцев 2021 года (январь-сентябрь) совершено 137,2 тысячи ДТП, в которых погибли 2 225 человек и 22,2 тысячи получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 11 ноября на проспекте Науки в Харькове водитель Toyota Land Cruiser сбил двоих детей на пешеходном переходе. Обоих пострадавших доставили в больницу, а водителя задержали.

Правоохранители полагают, что водитель мог быть под действием наркотиков.