Водитель фуры уснул за рулем: на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП. Видео

В Одесской области произошло жесткое ДТП. По предварительной информации, вследствие аварии есть пострадавшие.

ЧП произошло в четверг, 13 января. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Одесса INFO".

Очевидцы рассказали, что водитель грузового автомобиля ехал по трассе Одесса-Киев. В районе съезда с Клеверного моста он уснул и потерял управление автомобилем, вследствие чего въехал в другие припаркованные на обочине фуры.

На месте аварии работают медики и спасатели. Причину аварии и все подробности будут выяснять правоохранители.

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Отметим, OBOZREVATEL часто пишет про аварии на дорогах Украины, чтобы обратить внимание всех участников движения и призвать их быть внимательнее и не нарушать правила, а водителей – не садиться за руль в нетрезвом состоянии. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Ситуацию нужно менять!

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