Фура на огромной скорости снесла столб: в Одессе произошло смертельное ДТП. Видео

На выезде из города Одесса во вторник, 11 января, произошла страшная смертельная авария. Фура, двигаясь на большой скорости, врезалась в авто Skoda. Водитель легковушки погиб на месте.

ДТП произошло на Старокиевском шоссе около выезда из города со стороны "Севертранса", сообщил Telegram-канал "Ху**ая Одесса". Там также опубликовали соответствующие кадры с места события (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца страницы).

На них показано, что фура после того, как снесла автомобиль, врезалась в электроопору. Как пишет канал, ее водитель якобы находился в нетрезвом состоянии. Отметим, что подтверждений этому факту на данный момент нет.

Видео дня

На видео также показано, что авто Skoda полностью смято со стороны водительского кресла. Части машины разбросаны по дороге. Фактически от нее осталась куча металла. Электрическая опора также разрушена.

До приезда правоохранителей водитель фуры находился в ней и на улицу не выходил.

Автор видео, очевидец инцидента, также сказал, что водитель фуры якобы пьян.

Отметим, OBOZREVATEL часто пишет про аварии на дорогах Украины, чтобы обратить внимание всех участников движения и призвать их быть внимательнее и не нарушать правила, а водителей – не садиться за руль в нетрезвом состоянии. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Ситуацию нужно менять!

Мы напоминаем: за ноябрь 2021 года только в столице произошло 4145 аварий. В них погибло 12 человек!

Согласно статистике, ДТП в ноябре чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий . Более 3 тысяч ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушений правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! Кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе автомобиль Chevrolet Cruze въехал в дерево на высокой скорости. В результате аварии машину практически разорвало пополам, два человека погибли: 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка.