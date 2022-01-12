В Мелитополе маршрутка на скорости влетела в столб. Фото и видео с места аварии

Вечером 11 января в Мелитополе Запорожской области произошло новое ДТП с участием маршрутки, которая на высокой скорости врезалась в столб. Из пассажиров в ней была только супруга водителя.

Как сообщает "Риа-Мелитополь", авария произошла в 21:40 на Южном кругу. Водителя деблокировали из разбитого транспортного средства спасатели, он жив. Пассажирка, по неофициальной информации, была в состоянии алкогольного опьянения, о ее состоянии не сообщается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Отмечается, что автомобиль сильно поврежден и ремонту едва ли подлежит. Электроопора, в которую он врезался, сломана.

При этом на утро 12 января маршрутку все еще не забрали с места происшествия, всю ночь она простояла на проезжей части. Как выяснилось, в городе нет ни одного эвакуатора, который бы мог отправить автомобиль на штрафплощадку.

Напомним: утром в тот же день в Мелитополе произошло смертельное ДТП – Chevrolet Cruze въехал в дерево на высокой скорости. В результате аварии машину практически разорвало пополам, два человека погибли: 36-летний водитель легковушки и 31-летняя пассажирка. Ими оказались сотрудник Мелитопольского райотдела полиции Иван Елисеев с супругой. У пары остался 7-летний сын.

Авария случилась в районе остановки "Черный гастроном" на улице Богдана Хмельницкого. Детали автомобиля разбросало по дороге.

Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошла почти 171 тысяча аварий, в которых погибли более 2,9 тысячи человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно.

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