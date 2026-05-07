Во время заплыва исчез под водой: в Одесской области утонул 15-летний парень

В Одесской области произошло трагическое событие – во время купания погиб 15-летний подросток. Парень исчез под водой при попытке переплыть водоем.

Его тело впоследствии обнаружили спасатели. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в городе Березовка. По предварительным данным, двое подростков находились на разных берегах водоема. Один из них решил переплыть реку, чтобы добраться до товарища, однако во время заплыва внезапно исчез под водой и больше не появился на поверхности.

На место происшествия прибыли спасатели, которые провели обследование акватории. Во время поисковых работ они обнаружили тело парня на дне водоема и подняли его на берег.

В ГСЧС также отмечают, что только за минувшие сутки на водоемах Украины погибли шесть человек в разных регионах — в частности в Житомирской, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Среди погибших есть один ребенок.

Всего с начала года на воде погиб 141 человек, из них 11 – дети.

Спасатели в очередной раз призывают граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

В частности, не купаться в запрещенных или необорудованных местах, не заходить в воду в одиночку и не оставлять детей без присмотра. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно обращаться в службу спасения по номеру 101.

