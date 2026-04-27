На Киевщине в водоеме обнаружили тело молодой женщины. Подробности трагедии и фото
В Белоцерковском районе Киевской области в одном из водоемов обнаружили тело женщины. Чтобы достать погибшую из воды на берег, на место вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.
Что известно
По словам спасателей, в воскресенье, 26 апреля, в 8:39 к ним от работников Национальной полиции поступило сообщение о трагическом случае на воде в селе Щербаки.
"По предварительной информации, в ночь с 25 на 26 апреля в озере утонул человек. По прибытию чрезвычайники установили, что тело погибшей молодой женщины 2005 года рождения находится в водоеме на расстоянии более 12 метров от берега", – рассказали в ГСЧС.
Определив безопасный путь подхода, спасатели с помощью лодки и веревки достали тело из воды и передали полицейским.
