На Киевщине в водоеме обнаружили тело мужчины, который исчез 2 апреля. Подробности трагедии и фото

В Вышгородском районе Киевской области спасатели подняли со дна водоема тело мужчины. Им оказался местный житель, который считался пропавшим без вести со 2 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

"В селе Глебовка Вышгородского района Киевской области обнаружили и подняли из водоема тело мужчины 1996 года рождения, который считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, по предварительным данным, мужчина пропал 2 апреля 2026 года. Он ушел из дома и не вернулся и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

Поисковые работы продолжались некоторое время, к ним были привлечены специалисты спасательной службы. В субботу, 11 апреля, тело мужчины было найдено и поднято на поверхность водолазами.

