Во львовском вузе разгорелся скандал с псевдопреподавателем: его дипломы оказались фальшивкой

Во Львовском университете ветеринарной медицины и биотехнологий разразился скандал из-за Василия Андреева, который возглавлял кафедру права. Его подозревают в мошенничестве – дипломы кандидата и доктора юридических наук уважаемого преподавателя оказались фальшивыми.

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Об этом годами не подозревали в вузах и даже Министерство образования согласовало следующие ученые звания. Об этом говорится в материале ТСН.

Как рассказала сотрудница университета, для всех стало шоком, что профессор оказался "фальшивым". С поддельными документами он работал в университетах 13 лет.

В вузе Андреев был активен и получил уважение. В ректорате сообщили, что он проводил семинары для силовых структур: прокуратуры, полиции, адвокатуры.

"Честно говоря, не могли себе даже подумать, что там что-то не так, и, насколько нам известно, он также практиковал и за границей", – отметили в университете.

Со своей стороны в полиции сообщили, что на основании поддельных дипломов злоумышленник получал ученые звания доцента и профессора, ученые степени кандидата наук и доктора наук, почетное научное звание и, соответственно, все доплаты. Общая сумма незаконных выплат, выплаченных Андрееву, составила около 700 тысяч гривен.

Преподаватель отвергает все обвинения в свой адрес. Он заявил, что его "облили грязью со всех сторон". Андреев намерен подать на экспертизу, все вопросы будет решать суд. Однако подозреваемый уволился из университета еще до того, как скандал получил резонанс.

По информации СМИ, в вузе провели служебное расследование и, наконец, Минобразования проверило и предоставило ответ о неподлинности дипломов. Все ученые звания у Василия Андреева забрали.

Между тем, преподавательница университета Алла Венярская выразила убеждение, что эта история должна стать толчком к изменениям в работе Министерства образования Украины.

"Важно иметь открытый реестр всех наших научных дипломов и над этим должно поработать Министерство образования", – пояснила она.

Правоохранители направили дело в суд, за мошенничество и подделку документов подозреваемому грозит до 8 лет за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– в Киеве группа осужденных мужчин, находясь в местах лишения свободы и представляясь военнослужащими ВСУ, "продала" гражданам несуществующие товары почти на 600 тыс. грн. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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