Заключенные Киевского СИЗО "продавали" украинцам несуществующие генераторы: представлялись военными ВСУ. Фото

Правоохранители Киева разоблачили группу осужденных мужчин, которые могут быть причастны к мошенничеству. Злоумышленники, находясь в местах лишения свободы, представляясь военнослужащими ВСУ, "продали" гражданам несуществующие товары почти на 600 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"С осени 2022 года четверо заключенных в возрасте от 26 до 34 лет организовали мошенническую схему по продаже несуществующих генераторов в социальной сети. Они создали учетные аккаунты и разместили объявления о продаже генераторов. Главным условием была частичная или полная оплата за товар. аферисты объясняли тем, что они находящиеся на передовой военнослужащие и чтобы успокоить заказчиков отправляли им фото с якобы места несения службы", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что от действий злоумышленников пострадали 13 граждан Украины из разных регионов, которые были введены в заблуждение и перечислили аферистам от 2 до 10 тысяч гривен. Общая сумма ущерба составляет около 600 тысяч гривен. Во время обысков в камерах мужчин, в том числе в местах лишения свободы в нескольких регионах Украины, были изъяты мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи, подтверждающие их преступную деятельность.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, организовал схему неоднократно судимый 33-летний мужчина, который в то время содержался в Киевском СИЗО и привлек к преступлению еще трех сокамерников.

Все участники преступления находятся под стражей за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. По факту мошенничества, совершенного организованной группой, открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевской области разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник, находясь в СИЗО, "продавал" в интернете несуществующие автомобили.

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