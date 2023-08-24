Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото

Во Львовской области заместителя командира одной из воинских частей подозревают в превышении служебных полномочий. Он заставлял подчиненных строить собственный дом.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Правоохранители обнаружили в служебное время на объекте семерых солдат – при непосредственном выполнении ими работ.

Подозреваемый был задержан. Ему объявлено подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В ходе обысков у заместителя командира воинской части обнаружили строительное оборудование, документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность военного, мобильные телефоны, а также 14 600 долларов США и 1300 евро наличных денег.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, в Ривненской области заместитель командира воинской части выплачивал "боевые" доплаты своей бывшей жене и дочери, которые являются военными, но с начала полномасштабного вторжения находились на территории области. Они получали ежемесячно дополнительно от 30 до 100 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее ГБР разоблачило в Одесской области начальника материального обеспечения одной из воинских частей на вымогательстве денег у солдат. Подчиненных военных чиновник заставлял отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных им на период военного положения;

– уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за пленными военнослужащими сохраняются выплаты денежного довольствия. Членам их семей средства выплачиваются в определенной последовательности.

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