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Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото

Ольга Ганюкова
Расследования
2 минуты
3,5 т.
Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото

Во Львовской области заместителя командира одной из воинских частей подозревают в превышении служебных полномочий. Он заставлял подчиненных строить собственный дом.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Правоохранители обнаружили в служебное время на объекте семерых солдат – при непосредственном выполнении ими работ.

Подозреваемый был задержан. Ему объявлено подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

В ходе обысков у заместителя командира воинской части обнаружили строительное оборудование, документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность военного, мобильные телефоны, а также 14 600 долларов США и 1300 евро наличных денег.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранения от занимаемой должности.

Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото
Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото
Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото
Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото
Во Львовской области задержали заместителя командира воинской части, который заставлял солдат строить ему дом. Фото

Напомним, в Ривненской области заместитель командира воинской части выплачивал "боевые" доплаты своей бывшей жене и дочери, которые являются военными, но с начала полномасштабного вторжения находились на территории области. Они получали ежемесячно дополнительно от 30 до 100 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за пленными военнослужащими сохраняются выплаты денежного довольствия. Членам их семей средства выплачиваются в определенной последовательности.

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